الاستخبارات البريطانية: روسيا تستخدم تصنيف "العميل الأجنبي" للتلاعب في الرأي العام

لندن - (د ب أ)

أفاد تقييم استخباراتي صادر عن وزارة الدفاع البريطانية بشأن تطورات الحرب في أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، بأنه هناك استطلاع جديد أجراه "مركز أبحاث الرأي العام" المملوك للدولة الروسية، يشير إلى أن السلطات الروسية تستخدم بنجاح تصنيف "العميل الأجنبي"، كأداة للتلاعب في الرأي العام،وحشده وراء خطابات الدولة المناهضة للغرب والمؤيدة للحرب.

وجاء في التقييم الاستخباراتي اليومي المنشور على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أنه في 26 من سبتمبر الماضي، نشر "مركز أبحاث الرأي العام" نتائج استطلاع، خاص بمواقف الروس تجاه الأشخاص والمنظمات المسجلة بوصفها من "العملاء الأجانب".

وأشارت وزارة الدفاع البريطانية في تحديثها الاستخباراتي، إلى أن "مركز أبحاث الرأي العام" زعم أن 61% ممن شملهم الاستطلاع قالوا إنهم يرون أن "العملاء الأجانب"، "خونة"، وأنهم "ينشرون الأكاذيب" بشأن روسيا.

وقامت روسيا بتوسيع التشريعات الخاصة بالعملاء الأجانب منذ غزوها الشامل لأوكرانيا، بحسب ما ورد في التقييم.

وأفاد التقييم بأن هذه الإجراءات تعمل على تضييق مساحة المعلومات المتاحة بشكل كبير داخل روسيا، مما يجعل من الصعب - على نحو متزايد - التعبير عن أي وجهة نظر، بما يشمل الآراء المعارضة بشأن الحرب، والتي تنحرف عن الخط الرسمي.

وتنشر وزارة الدفاع البريطانية تحديثا يوميا بشأن الحرب، منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 من شباط/فبراير عام 2022 . وتتهم موسكو لندن بشن حملة مضللة.