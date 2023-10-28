وزير الدفاع الأمريكي يؤكد لنظيره الإسرائيلي ضرورة حماية المدنيين



وكالات

أجرى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اتصالاً هاتفيًا بنظيره الإسرائيلي يوآف جالانت، لبحث العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، ووضع الأسرى لدى حركة المقاومة الإسلامية "حماس".

وأفادت وكالة رويترز للأنباء، أن أوستن أكد لنظيره الإسرائيلي على أهمية حماية المدنيين خلال العمليات العسكرية التي ينفذها جيش الاحتلال في غزة.

وفي ظل مخاوف أمريكية من تزايد التهديدات ضد قواتها في الشرق الأوسط، أعلن البنتاجون عن إعادة نشر حاملة طائرات أمريكية في منطقة عمليات القيادة الأمريكية الوسطى، وتعزيز إجراءات حماية القوات الأمريكية في المنطقة.