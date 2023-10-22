الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال يُطالبنا بإخلاء 24 مستشفى في غزة

مصراوي

قالت مديرة الإعلام في الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم الأحد، إنهم يشهدون قصفا عنيفا بمحيط مستشفى القدس في غزة.

وأكدت في حديثها لقناة "الجزيرة"، أنه من المستحيل تنفيذ طلب جيش الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء 24 مستشفى في القطاع، موضحة أنه لا يمكن نقل المرضى من المستشفيات المطلوب إخلاؤها.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال أنذرتهم بقصف مستشفى القدس في أية لحظة.

وفي السياق ذاته قال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية إن 20 مستشفى في قطاع غزة من أصل 35 توقفت عن العمل منذ بدء الحرب على القطاع، مؤكدا أن شاحنات المساعدات التي دخلت غزة لا تكفي أبدا لسد الحاجات الطبية.

وأوضح أن القطاع يشهد كارثة إنسانية بسبب انهيار القطاع الصحي.

وفي وقت سابق قال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأحد، إن التهديدات الإسرائيلية بإخلاء المستشفيات ستسبب كارثة طبية، وأضاف في حديثة لقناة "الجزيرة" إن أكثر من 140 حالة تخضع للعناية المركزة بمستشفيات غزة وضعهم بالغ الخطر.

وأكد أن مجزرة المستشفى المعمداني قد تتكرر إذا نفذ الاحتلال تهديده بقصف مستشفيات غزة، وطالب المجتمع الدولي بعدم الصمت تجاه التهديدات الإسرائيلية بقصف المستشفيات الفلسطينية.

ومنذ بدء الحرب يستهدف الاحتلال الإسرائيلي المستشفيات والأطقم الصحية الفلسطينية، وكان آخرها مستشفى المعمداني الذي خلف أكثر من 500 شهيد، إضافة إلى تسلم عدد من المستشفيات إخطارات بالإخلاء الجبري.

