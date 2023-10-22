الأمم المتحدة: دخول 14 شاحنة تحمل مساعدات إلى قطاع غزة

وكالات:

أعلنت الأمم المتحدة، دخول 14 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية من معبر رفح المصري إلى قطاع غزة، لإغاثة الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي، وذلك بحسب ما ذكرته العربية.

وأعلنت السلطات المحلية في غزة، نزوح مليون و400 ألف شخص من القطاع منذ بدء العدوان الإسرائيلي.

وأوضحت، أن نصف الوحدات السكنية في القطاع تضررت نتيجة القصف الإسرائيلي.

وفي سياق متصل، أكد رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن نظيره الهولندي، ورئيس فرنسا، إيمانويل ماكرون، سيزوران إسرائيل يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

ذكرت محطة "آي 24 نيوز" الإسرائيلية اليوم الأحد أنه من المقرر أن يجري الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة رسمية لتل أبيب يوم الثلاثاء المقبل.