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BBC

رويترز نقلا عن مسؤول فلسطيني: شاحنات المساعدات الغذائية تتجه نحو جنوب قطاع غزة

02:49 م السبت 21 أكتوبر 2023

إدخال المساعدات من معبر رفح

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مصراوي

قال مسؤول فلسطيني، إن شاحنات تنقل المساعدات إلى غزة غادرت معبر رفح وتتجه

نحو جنوب القطاع، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.

وبدأ صباح عبور أول شاحنات المساعدات المصرية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح

البري، بحسب ما بثته قناة إكسترا نيوز.

يأتي ذلك في إطار الاتفاق بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل،

على عبور المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة.

وقالت سيندي هينسلي ماكين المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، إن

20 شاحنة ليست كافية لتلبية احتياجات قطاع غزة.

وأضافت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية، نأمل إيصال مزيد من المساعدات

إلى قطاع غزة.

سوق مصراوى

قطاع غزة معبر رفح المساعدات الإنسانية بمعبر رفح الولايات المتحدة إسرائيل

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