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روسيا ترسل شحنة من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

12:46 م الخميس 19 أكتوبر 2023

روسيا

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موسكو - (د ب أ)

أعلن المكتب الصحفي لوزارة الطوارئ الروسية أن طائرة خاصة تابعة للوزارة تحمل مساعدات إنسانية لقطاع غزة أقلعت من مطار رامينسكوي في موسكو متجهة إلى مصر.

وقالت وزارة الطوارئ الروسية، في بيان، "وفقا لتعليمات الرئيس الروسي وبالنيابة عن الحكومة الروسية، ستقوم طائرة تابعة لوزارة الطوارئ الروسية بتسليم شحنات إنسانية إلى سكان قطاع غزة.

وقد أقلعت طائرة خاصة من طراز "آي إل 76" تابعة للوزارة من مطار رامينسكوي في موسكو متجهة إلى مطار العريش."، بحسب ما أوردته وكالة "تاس" الروسية للأنباء.

وأضاف البيان أن المساعدات الإنسانية تشمل 27 طنا من المواد الغذائية من الدقيق والسكر والأرز والمكرونة، وسيتم تسليمها إلى جمعية الهلال الأحمر المصرية لإرسالها إلى قطاع غزة.

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