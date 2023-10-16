رئيس وزراء ماليزيا: الغرب منافق عندما يتعلق الأمر بفلسطين

كوالالمبور - ( د ب أ)

قال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، اليوم الاثنين، في كلمة أمام البرلمان إنه سوف يجرى مباحثات مع قادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر ومصر وتركيا بشأن الخطوات المقبلة لحل قضية فلسطين.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن أنور قال إنه سوف يزور الرياض يومي 20 و21 أكتوبر الجاري لحضور قمة مجلس التعاون الخليجي ورابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان).

وقال أنور اليوم الاثنين" الغرب منافق فيما يتعلق بفلسطين. فقد أسرع في اتخاذ إجراء عندما قامت روسيا بغزو أوكرانيا، ولكنه الآن بطيء في رد فعله تجاه ما يحدث في فلسطين حاليا".

وأضاف أن المواد الطبية والمساعدات الأخرى تمثل أولوية بالنسبة لغزة.