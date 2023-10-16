إعلان

BBC

رئيس وزراء ماليزيا: الغرب منافق عندما يتعلق الأمر بفلسطين

12:40 م الإثنين 16 أكتوبر 2023

رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كوالالمبور - ( د ب أ)

قال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، اليوم الاثنين، في كلمة أمام البرلمان إنه سوف يجرى مباحثات مع قادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر ومصر وتركيا بشأن الخطوات المقبلة لحل قضية فلسطين.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن أنور قال إنه سوف يزور الرياض يومي 20 و21 أكتوبر الجاري لحضور قمة مجلس التعاون الخليجي ورابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان).

وقال أنور اليوم الاثنين" الغرب منافق فيما يتعلق بفلسطين. فقد أسرع في اتخاذ إجراء عندما قامت روسيا بغزو أوكرانيا، ولكنه الآن بطيء في رد فعله تجاه ما يحدث في فلسطين حاليا".

وأضاف أن المواد الطبية والمساعدات الأخرى تمثل أولوية بالنسبة لغزة.

سوق مصراوى

أنور إبراهيم رئيس وزراء ماليزيا فلسطين قضية فلسطين طوفان الأقصى

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
رش ألوان العلم الفلسطيني على نصب تذكاري لقتلى النازية في ألمانيا
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

"الوطنية للانتخابات" تعلن القائمة المبدئية لـ 4 أسماء طلبوا الترشح في انتخابات الرئاسة