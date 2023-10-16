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BBC

استشهدا في غارة للاحتلال.. مشهد مؤثر لوالد محمد الدرة يودع شقيقيه

03:00 ص الإثنين 16 أكتوبر 2023

الطفل الفلسطيني محمد الدرة

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وكالات:

ودع والد الطفل الشهيد، محمد الدرة، الذي توفي قبل ٢٣ عاما برصاص الاحتلال الإسرائيلي، شقيقيه نائل وإياك.

وظهر والد محمد الدرة في مقطع فيديو مؤثر يودع شقيقيه الذين قتلا صباح أمس الأحد برصاص الاحتلال الإسرائيلي.

يشار إلى أن الطفل محمد الدرة استشهد في 30 سبتمبر عام 2000، إثر إطلاق الرصاص عليه من جنود الاحتلال في مشهد أيقوني لانتفاضة الأقصى حينها.

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