استشهدا في غارة للاحتلال.. مشهد مؤثر لوالد محمد الدرة يودع شقيقيه
وكالات:
ودع والد الطفل الشهيد، محمد الدرة، الذي توفي قبل ٢٣ عاما برصاص الاحتلال الإسرائيلي، شقيقيه نائل وإياك.
وظهر والد محمد الدرة في مقطع فيديو مؤثر يودع شقيقيه الذين قتلا صباح أمس الأحد برصاص الاحتلال الإسرائيلي.
والد الشهيد محمد الدرة يودّع اخوانه (نائل و اياد) اللذان ارتقيا اليوم في غزة.#Gaza_under_attack #Gazagenocide #GazaUnderaAttack pic.twitter.com/Qmp0hwNUua— Ahmad Mas (@a7maad_mas) October 15, 2023
يشار إلى أن الطفل محمد الدرة استشهد في 30 سبتمبر عام 2000، إثر إطلاق الرصاص عليه من جنود الاحتلال في مشهد أيقوني لانتفاضة الأقصى حينها.
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