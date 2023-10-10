متجاهلًا مجازر الاحتلال.. بايدن: حماس حركة إرهابية وسنواصل دعم إسرائيل

مصراوي

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنّ حركة حماس حركة إرهابية، وأنّ الولايات المتحدة الأمريكية، ستواصل دعم ومساندة إسرائيل.

وتابع بايدن، في كلمة له عقب مكالمته مع رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، "وحشية حماس تذكرنا بما كان يرتكبه داعش وجلبت ذكريات مؤلمة ، وحماس ارتكبت ارتكبت جرائم إرهابية بحق مدنيين وهجومها على إسرائيل كان شرًا مطلقًا".

وأكد بايدن: "أمريكا ستقدم المساعدات لإسرائيل لتوفير كل ما تحتاجه لمواجهة الإرهابيين والدفاع عن مواطنيها".

وأعلنت وسائل الإعلام العبرية، أن الاحتلال الإسرائيلي، يطالب المستوطنين في مستوطنات "بئر ونيتسان" و"جانيم" البقاء في منازلهم للاشتباه بتسلل عبر الجو.

وبحسب وكالة شهاب الفلسطينية، اشتبه الاحتلال الإسرائيلي، بتسلل طائرة انتحارية في عسقلان.

وأعلنت سرايا القدس، قصف تل أبيب وعسقلان وسديروت، برشقات صاروخية كبيرة، في الساعة الـ9 مساءً سمتها بتوقيت ساعة البهاء، ضمن عملية طوفان الأقصى.

وفي الساعة الـ5 مساءً أطلقت كتائب القسام، مئات الرشقات الصاروخية على عسقلان، إذ دوت صفارات الإنذار في عسقلان، مع رشقات جديدة من قطاع غزة.

وأمهلت كتائب القسام، سكان مدينة عسقلان، مدة حتى الخامسة مساء بالتوقيت المحلي لمغادرتها.

وقال الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة، اليوم الثلاثاء، "ردًا على جريمة تهجير العدو لأهلنا وإجبارهم على النزوح من منازلهم في عدة مناطق من قطاع غزة فإننا نمهل سكان مدينة عسقلان المحتلة لمغادرتها قبل الساعة الخامسة من مساء اليوم، وقد أعذر من أنذر"

وأفادت القناة 14 الإسرائيلية، بسقوط قتلى في عسقلان، جرّاء القصف الصاروخي من غزة.

وقال شهود عيان، إن الرشقة الأخيرة، من صواريخ كتائب القسام في عسقلان استهدفت مستوطنات شمال الضفة، وسمعت انفجارات داخل المستوطنات، بحسب ما أوردته شبكة قدس الإخبارية.

وتابع شهود العيان، أنه "لأول مرة في التاريخ، تُضرَب عسقلان بهذا الوابل الكثيف من الصواريخ".

وأطلقت المقاومة الفلسطينية، عملية مفاجئة ضد الاحتلال الإسرائيلي صباح السبت الماضي تحت اسم "طوفان الأقصى" بإطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه المستوطنات القريبة من غلاف غزة، وبموازاة تمت عمليات دخول غير مسبوقة لمقاومين فلسطينيين داخل الأراضي المحتلة.

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي حالة الحرب على قطاع غزة وشن مئات الغارات الجوية المدمرة على أبراج ومنازل سكنية ومواقع تابعة لحركة حماس وأراضي زراعية.