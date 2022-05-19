مصر ومالطا تبحثان سبل استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين

القاهرة - (أ ش أ):

عقد السفير خالد أنيس، سفير مصر في مالطا، اجتماعاً افتراضياً بين الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية المالطية آير مالطا ورئيس مجلس إدارة شركة (آير كايرو) للطيران؛ لبحث سبل استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين مصر ومالطا؛ بما يُؤدي إلى تعزيز التبادل التجاري والسياحي بين البلدين.

وذكرت وزارة الخارجية على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) اليوم الخميس، أن الجانبين أعربا عن ترحيبهما بقرار إلغاء نظام قوائم سلطات الصحة العامة المالطية للسفر، حيث كانت مصر مُدرَجَة على إحدى تلك القوائم، مع العديد من الدول الأخرى؛ بما يسهل حرية السفر بين البلدين بشرط تقديم شهادة تطعيم سارية ضد فيروس كورونا المستجد، أو شهادة تعافي حديثة من الفيروس، أو شهادة اختبار PCR قبيل السفر لمالطا بـ 72 ساعة، أو شهادة اختبار سريع قبيل السفر لمالطا بـ 24 ساعة.

وأشار السفير أنيس إلى المقترحات التي سبق أن تناولها مع هيئة السياحة المالطية، وكبرى الشركات السياحية ومُنظمي الرحلات في مالطا، ومنها أهمية تحويل مصر - في ضوء موقعها الجغرافي المُتميز - إلى مركز إقليمي لرحلات الطيران إلى مقاصد أخرى تهم المسافرين المالطيين في كل من دول جنوب شرق آسيا والدول الأفريقية، فضلاً سبل التسيير المشترك للرحلات بين خطوط الطيران المعنية والمُهتمَة في البلدين.