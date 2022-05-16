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الاتحاد الأوروبي وواشنطن يستهلان مبادرات جديدة حول الأمن الغذائي

10:55 م الإثنين 16 مايو 2022
الاتحاد الأوروبي وواشنطن يستهلان مبادرات جديدة حول الأمن الغذائي

الاتحاد الاوربي

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بروكسل - (أ ش أ):

أعلنت المفوضية الأوربية أن مجلس التجارة والتكنولوجيا الذي عقد بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أسفر عن مبادرات جديدة بشأن سلاسل التوريد والأمن الغذائي وضوابط التصدير والتكنولوجيا الناشئة والبنية التحتية الرقمية والتجارة.

وقال بيان مشترك بين بروكسل وواشنطن -نُشر على موقع المفوضية الأوروبية الإلكتروني اليوم الإثنين- إن المجلس الذي عقد في ساكلاي، فرنسا، بمشاركة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزيرة التجارة جينا ريموندو والممثلة التجارية للولايات المتحدة كاثرين تاي ونائبا رئيسة المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس ومارجريت فيستاجر، عزز من القيم المشتركة بين التكتل والولايات المتحدة والقدرة التنافسة العالمية التي من شأنها أن تفيد العمالة والأسر على جانبي المحيط.

ويعد هذا الاجتماع الثاني من نوعه والتي تمخضت عنه قمة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في يونيو 2021، وتأسس المجلس بهدف تشكيل قواعد الطريق لاقتصاد القرن الحادي والعشرين، وللتكنولوجيا الرقمية والناشئة سريعة التطور. وفي أقل من عام، أصبح المجلس أحد أعمدة التعاون عبر المحيط الأطلسي، ولا سيما في تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية.

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