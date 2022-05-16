الرئاسة الفلسطينية تندد بهجوم للشرطة الإٍسرائيلية على مشيعي شهيد فلسطيني



رام الله - (د ب أ)

قالت الرئاسة الفلسطينية مساء اليوم الاثنين، إن السلطات الإسرائيلية اعتدت على مشيعي شهيد ومقبرة في شرق القدس، واعتبرت ذلك "عملاً وحشيًا وهمجيًا".

ونددت الرئاسة في بيان، بهجوم الشرطة الإسرائيلية على موكب تشييع وليد الشريف (23 عاما) الذي توفي أول أمس السبت متأثرًا بإصابته داخل المسجد الأقصى في الجمعة الثالثة من رمضان الشهر الماضي.

واعتبرت الرئاسة أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي لم تعد تكتفي بارتكاب جرائمها بحق الأحياء من الشعب الفلسطيني، بل طالت انتهاكاتها حرمة الأموات والمقابر".

وأضافت الرئاسة أن "الحكومة الإسرائيلية بهذه الجرائم هي وحدها من يتحمل مسؤولية التصعيد الجاري، وأنه لا سلام ولا استقرار في المنطقة إلا بزوال هذا الاحتلال ونيل شعبنا حريته واستقلاله وحقه بتقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية".

وطالبت الرئاسة الفلسطينية المجتمع الدولي ب"الكف عن الكيل بمكيالين، والنظر إلى ما يجري في فلسطين بعين عادلة".

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، أصيب 52 فلسطينيا نقل 12 منهم إلى العلاج بعد هجوم الشرطة الإسرائيلية على موكب تشييع الشريف بإطلاق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية أن الإصابات تنوعت ما بين الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والاعتداء بالضرب وقنابل الصوت، والاختناق بالغاز المسيل للدموع.