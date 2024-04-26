إسقاط جميع التهم ضد الطلاب المؤيدين لفلسطين في جامعة تكساس

مصراوي

قالت شبكة سي إن إن الأمريكية، إن المدعية العامة لمقاطعة ترافيس اسقطت جميع التهم ضد المتظاهرين في حرم جامعة أوستن في تكساس.

ونقلت سي إن إن عن المدعية العامة لمقاطعة ترافيس قولها، إن قضايا المعتقلين بتهم التعدي على ممتلكات الغير تفتقر لأدلة كافية.

وأضافت الشبكة الأمريكية، أن طلبة مؤيدون للقضية الفلسطينية نصبوا مخيما احتجاجا على حرب غزة في جامعة نورث كارولاينا.

وأشارت الشبكة، أن قاضية محكمة مقاطعة ديكالب الأمريكية أمرت بإطلاق سراح جميع الطلبة والمدرسين المعتقلين من جامعة إيموري.