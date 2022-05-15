استمرار ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في أنحاء العالم

عواصم عالمية - (أ ش أ):

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا عالميًا، اليوم الأحد، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

ففي إندونيسيا، أعلنت فرقة العمل المعنية بأزمة فيروس كورونا تسجيل 257 إصابة و5 حالات وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة في البلاد حتى الآن إلى 6 ملايين و50 ألفا و776 إصابة وترتفع حصيلة الوفيات إلى 156 ألفا و458 حالة وفاة.

وفي بنجلاديش، أعلنت المديرية العامة للخدمات الصحية تسجيل 33 إصابة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى مليون و953 ألفا و12 إصابة. كما أعلنت أنه لم يتم تسجيل أي حالات وفاة جديدة، لتظل حصيلة وفيات الفيروس ثابتة عند 29 ألفا و127 حالة وفاة.

وفي الدنمارك، سجلت السلطات الصحية 452 إصابة وحالتي وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة في البلاد حتى الآن إلى مليونين و976 ألفا و667 إصابة وترتفع حصيلة الوفيات إلى 6 آلاف و287 حالة وفاة.

وفي سنغافورة، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 2651 إصابة جديدة، وحالة وفاة جديدة واحدة.

وبذلك بلغ إجمالي حالات الإصابة المسجلة منذ بداية تفشي الوباء بلغ مليونا و242 ألفا و884 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1363 حالة وفاة.

وفي فيتنام، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1594 إصابة، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة في البلاد حتى الآن إلى 10 ملايين و688 ألفا و877 إصابة. وأضافت أنه لم يتم تسجيل أي حالات وفاة جديدة، لتظل حصيلة الوفيات ثابتة عند 43 ألفا و65 حالة وفاة.

وفي صربيا، سجلت وزارة الصحة 239 إصابة جديدة و3 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى مليونين و12 ألفًا و836 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 16 ألفا و49 حالة وفاة.

وفي كوبا، سجلت وزارة الصحة 93 إصابة جديدة دون تسجيل حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى مليون و104 آلاف و589 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 8529 حالة وفاة.

وفي بروناي دار السلام، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 248 إصابة جديدة بفيروس كورونا دون تسجيل حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 144 ألفا و659 حالة إصابة فيما بلغ إجمالي الوفيات إلى 95 حالة وفاة.

وفي نيبال، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 7 إصابات جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 978 ألفا و989 إصابة، ووصل عدد حالات الوفاة إلى 11 ألفا و952 حالة.

وفي أذربيجان، سجلت السلطات الصحية 5 حالات إصابة، ليبلغ إجمالي الإصابات 792 ألفًأ و673 إصابة، بينما بلغت حصيلة الوفيات إلى الآن 9709 حالات.

وفي كينيا، سجلت السلطات الصحية 15 حالة إصابة بفيروس "كورونا" ليصل إجمالي الإصابات إلى 324 ألفًا و26 إصابة، بينما بلغ إجمالي الوفيات 5649 حالة وفاة.

وفي إيطاليا، سجلت وزارة الصحة 27 ألفا و162 إصابة جديدة و62 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 17 مليونا و57 ألفا و873 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 165 ألفا و244 حالة وفاة.

وفي اليونان، أعلنت الهيئة الوطنية للصحة العامة تسجيل 3269 حالات إصابة و10 حالات وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 3 ملايين و392 ألفا و698 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 29 ألفا و547 وفاة.

وأعلنت سلطات الصحة البريطانية تسجيل 1389 حالة وفاة، و76 ألفا و867 إصابة بفيروس "كورونا" خلال الاسبوع الماضي، ما يرفع عدد من ماتوا في المملكة المتحدة خلال 28 يوما من تشخيص إصابتهم بالفيروس إلى 176 ألفا و708 شخص، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة هناك منذ ظهور الوباء 22 مليون و 159 ألفا و805 حالات إصابة.

وأعلنت سلطات الصحة القبرصية تسجيل 24 حالة وفاة، و2422 إصابة بفيروس "كورونا" خلال الاسبوع الماضي، ما يرفع إجمالي حالات الوفاة إلى 1051 شخص، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة هناك منذ ظهور الوباء 473 ألفا و673 حالات إصابة.

وفي البرتغال، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 99 ألفا و866 حالة إصابة و142 حالة وفاة جراء كوفيد-19 خلال الاسبوع الماضي.

وفي كرواتيا، سجلت السلطات الصحية 345 إصابة جديدة فارتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى مليون و131 ألفا و 450 إصابة مؤكدة، كما سجلت 5 حالات وفاة فبلغت حصيلة الوفيات 15 ألفا و930 حالة وفاة.

وفي تايوان، سجلت السلطات الصحية 68 ألفا و 769 إصابة و 19 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 768 ألفا و 543 مصابا والوفيات إلى 1068 حالة.

وفي تشيلي، سجلت وزارة الصحة 4626 إصابة جديدة و8 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 3 ملايين و 605 آلاف و 522 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 57 ألفا و722 حالة وفاة.

وفي نيوزيلندا، سجلت السلطات الصحية 5 آلاف و 828 إصابة جديدة و14 حالة وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى مليون و43 ألفا و683 إصابة وترتفع حصيلة الوفيات إلى 923 حالات وفاة.