Masrawy logo white

إعلان

رئيس الوزراء اللبناني: الحكومة ستتحول إلى تصريف الأعمال يوم السبت المقبل

11:50 م الأحد 15 مايو 2022
رئيس الوزراء اللبناني: الحكومة ستتحول إلى تصريف الأعمال يوم السبت المقبل

نجيب ميقاتي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

بيروت - (أ ش أ):

أكد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أن حكومته ستتحول إلى تصريف الأعمال يوم السبت المقبل بعد انتهاء ولاية مجلس النواب الحالي وتولي مجلس النواب الجديد، موضحا أنه لن يقبل بأن تفرض عليه أي شروط للبقاء في رئاسة الحكومة.

وأضاف ميقاتي في تصريحات لصحيفة النهار اللبنانية مساء اليوم أنه يتمنى أن يكون هناك تعاون بين الحكومة والمجلس النيابي بعد الانتخابات ولا يمكن لشخص واحد أن ينفرد بالقرار، داعيا لاجراء الاستشارات النيابية بأسرع وقت ممكن.

وأكد أن هناك إنفاقا إنتخابيا كبيرا وخصوصا في الإعلام، مشددا على أن هيئة الاشراف على الانتخابات تنظر في هذا الأمر بالاضافة إلى المجلس الدستوري.

وأوضح أن الوقت هو للاتفاق في ظل ما وصفه بأزمة حقيقية داعيا إلى التوقف عن تضييع الفرص، مشددا على تمسك لبنان بعروبته وبأفضل العلاقات مع دول الخليج مؤكدا ضرورة التعاون مع الدول العربية لانقاذ هذا البلد.

هذا المحتوى من

Asha

أفضل أسعار التكييفات

اعرف الاسعار
نجيب ميقاتي رئيس الوزراء اللبناني لبنان مجلس الوزراء اللبناني
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

عروض اليوم

المزيد

El Market

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
عاجل.. تراجع حاد بسعر الذهب اليوم في مصر ببداية التعاملات
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا