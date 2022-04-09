موسكو: تدمير 65 منشأة عسكرية و41 معقلا ومناطق تركز فيها معدات أوكرانية

موسكو - (أ ش أ):

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيجو كوناشينكوف، عن قصف 65 منشأة عسكرية في أوكرانيا، من بينها 4 مراكز قيادة ومراكز اتصالات و3 مستودعات لوجستية، علاوة على 41 معقلا ومناطق تركز فيها المعدات العسكرية الأوكرانية.

وأشار كوناشينكوف في إيجاز صحفي نقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية مساء اليوم السبت، إلى أن قوات الدفاع الجوي الروسي أسقطت 3 طائرات مسيرة أوكرانية في الجو.

وتطرق إلى أنه منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، جرى تدمير 127 طائرة و98 مروحية و428 طائرة مسيرة و2037 دبابة ومدرعة و229 راجمة صواريخ و886 مدفعا ميدانيا؛ علاوة على 1941 مركبة عسكرية.