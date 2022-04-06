اليمن : الحوثيون يتهمون التحالف باحتجاز سفينة نفطية رغم الهدنة

صنعاء- (د ب أ):

اتهمت جماعة الحوثي في اليمن، اليوم الأربعاء، التحالف العربي بقيادة السعودية، باحتجاز سفينة نفطية رغم استمرار سريان الهدنة.

وقال الناطق الرسمي لشركة النفط اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين عصام المتوكل في بيان :"إمعاناً في تضيق الخناق على أبناء الشعب اليمني وفي خرق واضح للهدنة الأممية المعلنة، قام تحالف العدوان بقيادة أمريكا اليوم باحتجاز سفينة الديزل الإسعافية "ديتونا".

وأضاف أنه" تم احتجاز السفينة رغم تفتيشها وحصولها على تصاريح دخول من الأمم المتحدة".

واعتبر احتجاز السفينة "تجاهلا وخرقا واضحا للهدنة الأممية التي يفترض بها التخفيف من معاناة الشعب اليمني".

ولفت إلى أنه بذلك" يرتفع عدد السفن المحتجزة إلى ثلاث سفن نفطية جميعها مفتشة وحاصلة على تصاريح أممية".

والسبت الماضي، بدأ سريان الهدنة في اليمن لمدة شهرين، برعاية الأمم المتحدة، وسط اتهامات متبادلة بين الحكومة اليمنية والحوثيين بشأن خرقها.