"التعاون الإسلامي" تدعو لوقف اعتداءات إسرائيل ضد الفلسطينيين

الرياض - (د ب أ)

دعت منظمة التعاون الإسلامي، المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى الضغط على إسرائيل لحملها على الالتزام بمبادئ القانون الدولي والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، ووقف اعتداءاتها الخطيرة ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته، وتوفير الحماية الدولية له.

وأدانت المنظمة بشدة في بيان لها اليوم الإثنين: "تصاعد الاعتداءات والجرائم اليومية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، وخاصة في مدينة القدس المحتلة".

وقالت المنظمة إن "الانتهاكات اليومية تتواصل ضد حرمة المسجد الأقصى المبارك والاعتداءات الهمجية ضد المصلين في محيطه وباحاته، وتقييد حرية الوصول إليه"، حسبما أفاد البيان.

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية قد اتهمت إسرائيل بأنها "تحارب الوجود الفلسطيني المكثف في مدينة القدس خلال شهر رمضان".

وحذرت الوزارة ، في بيان، من أن إسرائيل "تنقل مستوى حربها المفتوحة على القدس ومقدساتها وجميع مناحي الحياة الفلسطينية فيها إلى مربعات خطيرة جدا، تتمثل في خنق حياة الفلسطيني المقدسي الاعتيادية".

وقالت إن ذلك يندرج في إطار "سياسة إسرائيلية رسمية تسابق الزمن لاستكمال عمليات أسرلة وتهويد القدس وفرض السيادة الإسرائيلية على مقدساتها المسيحية والإسلامية وتكريس التقسيم الزماني للمسجد الأقصى ريثما يتم تقسيمه مكانيا".

وحملت وزارة الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات تصعيدها المتعمد في القدس وعلى ساحة الصراع خاصة في شهر رمضان.