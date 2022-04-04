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ألمانيا تضع شركة مملوكة لجازبروم تحت وصاية الوكالة الاتحادية للشبكات

05:34 م الإثنين 04 أبريل 2022
ألمانيا تضع شركة مملوكة لجازبروم تحت وصاية الوكالة الاتحادية للشبكات

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك

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برلين - (د ب أ)

أعلن وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك اليوم الاثنين وضع الشركة الألمانية المملوكة لشركة جازبروم الروسية الحكومية للطاقة تحت وصاية الوكالة الاتحادية للشبكات.

وعزا نائب المستشار الألماني أولاف شولتس هذه الخطوة إلى عدم وضوح العلاقات القانونية، ومخالفة التعليمات الخاصة بالتسجيل. وقال إن الهدف هو ضمان أمن الإمدادات.

وأوضح هابيك أن وزارته أصدرت أمرا قانونيا بهذا الخصوص استنادا إلى قانون التجارة الخارجية ،لافتا إلى أن الوكالة الاتحادية للشركات ستكون وصية لفترة مؤقتة.

وتابع أن هذه الخطوة ستعمل على حماية الأمن والنظام العام والحفاظ على أمن الإمدادات " وهي خطوة ضرورية للغاية".

وتابع هابيك أن أمن الإمدادات مضمون في الوقت الراهن.

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