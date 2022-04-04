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شكري يصل إلى موسكو للمساهمة بإيجاد حل دبلوماسي للأزمة الأوكرانية (صور)

05:44 م الإثنين 04 أبريل 2022
  • عرض 3 صورة
    شكري يصل إلى موسكو للمساهمة بإيجاد حل دبلوماسي للأزمة الأوكرانية
  • عرض 3 صورة
    شكري يصل إلى موسكو للمساهمة بإيجاد حل دبلوماسي للأزمة الأوكرانية
  • عرض 3 صورة
    شكري يصل إلى موسكو للمساهمة بإيجاد حل دبلوماسي للأزمة الأوكرانية
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وكالات:

وصل وزير الخارجية، سامح شكري، إلى العاصمة الروسية موسكو، برفقة وزراء خارجية مجموعة الاتصال العربية وأمين عام الجامعة العربية، أحمد أبو الغيط.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد حافظ، إن "الوزير سامح شكري ووزراء خارجية مجموعة الاتصال العربية وأمين عام جامعة الدول العربية يصلون إلى العاصمة موسكو، وذلك في إطار زيارتهم الحالية سعيًا نحو المساهمة في إيجاد حل دبلوماسي للأزمة في أوكرانيا".

ومن المقرر أن يستمع الوزراء العرب إلى مواقف الجانبين الروسي والأوكراني على ضوء المستجدات الأمنية والسياسية للأزمة في أوكرانيا، ويلتقي الوزراء العرب خلال زيارتهم إلى موسكو مع وزير الخارجية سيرجي لافروف، ويجري الوزراء مشاورات لاحقة في مدينة وارسو مع وزير خارجية أوكرانيا ديمترى كوليبا.

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