النرويج: سنعتقل نتنياهو إذا زار المملكة تنفيذًا لقرار الجنائية الدولية

وكالات

قال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي، اليوم الثلاثاء، إن حكومة النرويج ملزمة باعتقال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا زار المملكة بعد صدور قرار من المحكمة الجنائية الدولية، وفق ما أوردته "الجزيرة" في بيان عاجل.

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، أصدر مذكرة اعتقال ضد نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.

لكن نتنياهو قال إنه لا يخشى السفر في أنحاء العالم بعد قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.

في حين أعلن البيت الأبيض عن رفضه طلب الجنائية الدولية بحق المسؤولين الإسرائيليين، مضيفا أنه يبحث مع الكونجرس تحديد الخطوات التالية.