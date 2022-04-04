تجدد الدعوات لفرض قيود أكثر صرامة على الأسلحة بعد إطلاق نار في كاليفورنيا

لوس أنجلوس - (د ب أ/ت ك أ):

تسبب إطلاق نار أسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة 12 آخرين في قلب وسط مدينة سكرامنتو بولاية كاليفورنيا الأمريكية في ساعة مبكرة من صباح الأحد، في تجديد الدعوات بين المسؤولين والنشطاء من أجل فرض المزيد من قوانين أمن الأسلحة ومنع العنف.

ونقلت صحيفة "لوس انجليس تايمز" الأمريكية عن السلطات قولها إن إطلاق النار وقع حوالي الساعة الثانية صباحا في منطقة ترفيهية شعبية مزدحمة بالناس، وأن الدافع وراء إطلاق النار لا يزال غير معروف.

وقالت كاتي فالينزويلا عضو مجلس مدينة سكرامنتو: إن "كل ما سمعته عما حدث الليلة الماضية، لم يكن من الضروري أن يكون بهذا السوء، ولم يكن من الضروري أن يحدث على الإطلاق إذا كانت لدينا القوانين المناسبة".

وتساءل داريل شتاينبرج عمدة سكرامنتو"أي مجتمع عاقل يسمح بانتشار الأسلحة الهجومية بالطريقة التي نراها تستخدم بشكل عشوائي، ليس فقط في سكرامنتو ولكن في أجزاء أخرى من البلاد؟".

وقالت منظمة "مامز ديماند أكشن" أو " أمهات يطالبن بالتحرك" في كاليفورنيا في بيان إنها "سئمت وتعبت من الاستيقاظ على أخبار تتعلق بعمل أحمق من أعمال العنف باستخدام الأسلحة النارية".

وقال حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم في بيان عقب إطلاق النار يوم الأحد "آفة العنف بالأسلحة ما زالت تمثل أزمة في بلادنا، ويجب أن نعقد العزم على إنهاء هذه المذبحة".