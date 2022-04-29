الأقصى: إصابة 42 فلسطينيا عقب اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد فجرا

القدس المحتلة-(بي بي سي):

أصيب صباح اليوم الجمعة 42 مصليا فلسطينيا خلال مواجهات مع الجيش الاسرائيلي في المسجد الأقصى، بحسب الهلال الأحمر الفلسطيني الذي أضاف أن معظم الإصابات كانت في الجزء العلوي من الجسد.

وبحسب وكالة معا للأنباء، أعاقت القوات الإسرائيلية عمل طواقم الإسعاف، واعتدت على أحد المسعفين بالضرب، عقب اقتحام المسجد فجر اليوم كما اعتدت على من بداخله وحاصرتهم وأطلقت الرصاص المطاطي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، مما أدى إلى إصابة عدد من المصلين واعتقلت عددا من الفلسطينيين في المسجد، وحاصرت المصلين في المصلى القبلي وأغلقت عليهم الأبواب بالسلاسل المعدنية ومنعت إخراج المصابين، بحسب نفس المصدر.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن قواتها اضطرت إلى دخول المكان بعد أن استمر إلقاء الحجارة لفترة طويلة.

ونشرت إسرائيل الآلاف من عناصر الشرطة في محيط الحرم القدسي الشريف، قبيل صلاة الجمعة.

ورغم التوتر العنيف فقد شارك عشرات الآلاف من الفلسطينيين في صلاتي العشاء والتراويح مساء أمس الخميس في المسجد الأقصى. ويتوقع اليوم وصول المزيد لأداء صلاة الجمعة الاخيرة من شهر رمضان.