أردوغان: على الجميع دعم "مسار إسطنبول" للسلام بأوكرانيا

أنقرة - (د ب أ)

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ضرورة دعم الجميع "مسار إسطنبول" لإحلال السلام بين روسيا وأكرانيا.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس التركي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في أنقرة، اليوم الاثنين، بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية أوردته وكالة الأناضول للأنباء.

ولفت البيان إلى أن الجانبين بحثا التطورات الإقليمية وفي مقدمتها الحرب الروسية الأوكرانية.

وأعرب جوتيريش لأردوغان عن شكره ودعمه الجهود الدبلوماسية التركية لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

بدوره أكد الرئيس أردوغان، أن "مسار إسطنبول ما يزال يعد أفضل مخرج من أجل إحلال السلام، ويتعين دعم هذا المسار من قبل الجميع".

وأعرب الرئيس التركي عن ثقته بإمكانية إيجاد "حل معقول وقابل للتنفيذ" للخروج من الأزمة التي لها تأثيرات على العالم بأسره، فضلا عن الطرفين المتحاربين.

وشهدت اسطنبول، أواخر مارس الماضي، مباحثات بين الوفدين الروسي والأوكراني في "قصر دولمة بهتشه" الرئاسي، إثر جهود دبلوماسية تركية ترمي لإنهاء الحرب وإحلال السلام بين طرفي الأزمة.

كما عقد وزيرا خارجية روسيا وأوكرانيا محادثات في أنطاليا التركية في العاشر من مارس الماضي. ولم تؤد المحادثات على مستوى الوفود أو وزيري الخارجية إلى إحراز أي تقدم لإنهاء الحرب.

وأكد أردوغان أن تركيا بينما تبذل الجهود من أجل إنهاء الاشتباكات بين روسيا وأكرانيا من جهة، ستواصل العمل عن كثب مع الأمم المتحدة لوضع حد للأزمة الإنسانية، عبر المساهمة في مساعي إجلاء المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية للمنطقة.