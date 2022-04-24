وفاة عدد من ركاب زورق للهجرة غير الشرعية غرق قبالة سواحل طرابلس اللبنانية

بيروت-(بي بي سي):

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن الجيش عثر على جثث 9 أشخاص لقوا حتفهم في غرق مركب للهجرة غير الشرعية قبالة منطقة القلمون جنوب طرابلس.

وكانت مصادر رسمية قد قالت إن الجيش تمكن من إنقاذ 48 شخصا كانوا على متن الزورق الذي يعتقد أنه كان يحمل قرب 60 شخصا من جنسيات سورية ولبنانية كانوا يسعون للهجرة غير الشرعية.

ونقلت وكالة رويترز عن شاهد عيان القول إن حشدا غاضبا بدأ يتجمع حول الميناء بحلول منتصف الليل، وشوهدت سيارات إسعاف تنقل الناس بعيدا عن الساحل باتجاه المدينة.

ودفعت الأزمة الاقتصادية في لبنان موجات من اللاجئين اللبنانيين والسوريين إلى المخاطرة برحلة بحرية إلى أوروبا على متن زوارق صغيرة.