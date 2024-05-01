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وزيرة الاستيطان الإسرائيلي: الحكومة الحالية لا تستحق البقاء

11:11 ص الأربعاء 01 مايو 2024

اوريت سيتروك

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قالت وزيرة الاستيطان الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، ببنود مقترح التهدئة من أجل التوصل إلى صفقة تفرج عن عدد من الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.

وقالت الوزيرة اليمينية في مقابلة من إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن الحكومة التي تضحي بكل شيء من أجل استعادة 22 أو33 أسيرًا لا تستحق البقاء.

وتدرس حركة المقاومة الإسلامية حماس، البنود التي تقدمت بها إسرائيل للإفراج عن 33 أسيرًا مقابل هدنة مدتها 6 أسابيع.

وأعطت إسرائيل مهلة لتلقي الرد حتى مساء اليوم الأربعاء من أجل النظر في إرسال وفد تفاوض إلى مصر من عدمه.

وزيرة الاستيطان الإسرائيلي إسرائيل الأسرى الإسرائيليين اوريت سيتروك
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