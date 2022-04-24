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الحرب في اليمن: إرجاء استئناف الرحلات التجارية من صنعاء

10:49 ص الأحد 24 أبريل 2022
الحرب في اليمن: إرجاء استئناف الرحلات التجارية من صنعاء

شركة الخطوط الجوية اليمنية

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صنعاء-(بي بي سي):

أعلنت شركة الخطوط اليمنية تأجيل أول رحلة تجارية منذ ست سنوات من العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون.

وأرجعت الشركة القرار إلى عدم الحصول على "تصاريح تشغيل" من التحالف العسكري الذي تقوده السعودية.

وبينما اتّهمت الحكومة الحوثيين بمحاولة تهريب عناصر إيرانية ومن حزب الله اللبناني، قال الحوثيون إن عدم منح الترخيص "خرق" للهدنة الجارية في اليمن.

وكان مقرّرا أن يستقبل مطار العاصمة صباح الأحد أول طائرة تجارية له منذ عام 2016، ما زاد الآمال في أن تؤدي الهدنة الحالية في اليمن إلى سلام دائم في الدولة التي مزقتها الحرب.

وكان مفترضا أن تنقل الطائرة التي تشغلها الخطوط اليمنية ركابا فوق سن الأربعين يحتاجون إلى علاج طبي، من صنعاء إلى العاصمة الأردنية عمّان، في إطار الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ في أوائل نيسان/أبريل لمدة شهرين.

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