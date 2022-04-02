إيران ترحب بمبادرة اعلان الهدنة برعاية اممية في اليمن

طهران- (د ب ا):

رحب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة بمبادرة المندوب الخاص للامين العام لمنظمة الامم المتحدة في شؤون اليمن بشأن إعلان هدنة إنسانية برعاية أممية لمدة شهرين.

وفي رسالة نشرها فجر اليوم السبت، أعرب خطيب زادة عن أمله بأن تشكل هذه الخطوة تمهيدا للرفع الكامل للحصار واقرار وقف اطلاق النار الدائم في سياق الوصول الى حل سياسي لازمة اليمن،حسبما ذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية .

وأكد خطيب زاده رؤية إيران المبنية على دعم الحل السياسي والإنساني في اليمن وقال:" نأمل بأن نشهد على اعتاب شهر رمضان المبارك في ظل إيلاء الأولوية للقضايا الإنسانية واستمرار الهدنة، تحسن الظروف الإنسانية والتبادل الكامل للأسرى والسجناء بين أطراف النزاع في هذا البلد".

وعبّر خطيب زادة عن أمله بأن تشكل هذه الخطوة أرضية للبدء بمبادرة سياسية لحل الأزمة.

كان المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرج قد أعلن أمس الجمعة، موافقة أطراف النزاع في البلاد(الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والحوثيون)، على هدنة تبدأ مساء اليوم السبت و لمدة شهرين قابلة للتجديد.

ويشهد اليمن صراعا مسلحا بين الطرفين منذ أكثر من سبع سنوات، مخلفا خسائر مادية وبشرية كبيرة، فضلاً عن تسببها بجر البلاد نحو أسوأ ازمة إنسانية في العالم