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"الرئاسي اليمني" يؤدي اليمين أمام البرلمان في عدن

04:36 م الثلاثاء 19 أبريل 2022
"الرئاسي اليمني" يؤدي اليمين أمام البرلمان في عدن

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي

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عدن- (أ ش أ):

أدى رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي وأعضاء المجلس اليمين الدستورية في مدينة عدن أمام رئيس وأعضاء مجلس النواب بحضور رئيس الحكومة ووزرائها.

وذكرت قناة (الإخبارية اليمنية)، اليوم الثلاثاء، أن الجلسة تمت في ظل إجراءات أمنية مشددة، وعززت قوات الأمن إجراءاتها حول موقع انعقاد الجلسة وانتشر مئات الجنود في شوارع المدينة الساحلية الجنوبية.

ومن جانبه، أوضح مجلس النواب أن عودة رئيسه ومعه الأعضاء إلى عدن، يأتي في إطار التئام كافة مؤسسات الدولة بالعاصمة المؤقتة؛ حيث سيعقد البرلمان دورته الأولى من دور الانعقاد الثاني، لمناقشة مختلف القضايا وتشكيل أجهزته ولجانه.

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