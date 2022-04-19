الشرطة الإسرائيلية ترفض منح تصريح لمسيرة للقوميين اليهود في البلدة القديمة بالقدس

تل ابيب- (ا ف ب):

ألغت الشرطة الإسرائيلية مسيرةً لليمينيين اليهود كان يفترض أن تجوب حول أسوار البلدة القديمة في القدس ورفضت السماح لها بالخروج.

يأتي القرار في ظل التوترات الأخيرة مع الفلسطينيين وتصاعدها بإطلاق صاروخ أمس الإثنين من قطاع غزة على إسرائيل التي ردت بغارة جوية وذلك بعد أيام من الاشتباكات في باحات المسجد الأقصى.

وكان يفترض بما تعرف "مسيرة الأعلام"، التي خططت لها حركة اليمين المتطرف "إم تيرتسو"، أن تسلك مسارا يمر عبر الشارع الرئيسي في الحي الإسلامي في مدينة القدس القديمة

وكان لخروج مسيرة الأعلام العام الماضي، في أعقاب موجة أخرى مماثلة من العنف والصدامات بين الجانبين، أن أُطلقت من قطاع غزةعدة صواريخُ تجاهَ إسرائيل لتشنَ الأخيرةُ هجوماً هناك عرف بـ"حرب الـ11 يوم".