موسكو تحذر كييف من هجمات انتقامية.. وتحذر واشنطن من مغبة الاستمرار في تزويد أوكرانيا بالسلاح

موسكو- (بي بي سي):

تقول روسيا إنها ستصعد الهجمات على العاصمة الأوكرانية كييف، ردا على ضربات أوكرانية داخل الأراضي الروسية. كما حذرت الولايات المتحدة من تزويد أوكرانيا بالسلاح.

وجاء في البيان الروسي أن عدد وحجم الضربات الصاروخية ضد أهداف في كييف سيزداد ردا على أي هجمات "إرهابية أو تخريب يرتكبها النظام القومي الكييفي على الأراضي الروسية". وأضافت أن روسيا قصفت مصنعا "عسكريا" خارج كييف في ساعة متأخرة من مساء الخميس باستخدام صواريخ كاليبر طويلة المدى.

واوضحت موسكو في مذكرة دبلوماسية لواشنطن أنها طلبت من واشنطن وحلفائها وقف العسكرة غير المسؤولة لأوكرانيا على حد وصفها، إذ ينطوي هذا على عواقب لا يمكن التنبؤ بها على الأمن الإقليمي والدولي.

وتأتي هذه التصريحات بعد أن وافق الرئيس الأمريكي جو بايدن على حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 800 مليون دولار، بما في ذلك طائرات هليكوبتر ومدفعية إضافية. وتشمل المساعدات ناقلات جند مدرعة وعربات همفي مدرعة وسفن بحرية بدون طيار للدفاع الساحلي ومعدات تستخدم لحماية الأفراد من الهجمات الكيماوية والبيولوجية والنووية والإشعاعية.

وستشمل هذه الحزمة من المساعدات بعض التدريبات للجيش الأوكراني الذي ليس لديه دراية بالتكنولوجيا العسكرية الأمريكية.

وقال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة أرسلت 1.7 مليار دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا منذ أن شنت روسيا غزوها في 24 فبراير.