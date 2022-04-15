الأقصى: القوات الإسرائيلية تعتقل 300 فلسطيني والمسجد يفتح أبوابه لصلاة الجمعة

القدس المحتلة- (بي بي سي):

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية خلال اقتحام المسجد الأقصى اليوم 300 فلسطيني، ودعت المصلين إلى الحفاظ على النظام العام.

وتفيد محصلة فلسطينية للأحداث التي وقعت في الحرم القدسي صباح اليوم بوقوع أكثر من 152 إصابة إحداها خطيرة .وقد اقتحمت قوات من الشرطة ساحات المسجد مرتين، وتعرض أفرادها للرشق بالحجارة مما أدى إلى إصابة ثلاثة منهم بجروح طفيفة.

ويسود الحرم حاليا هدوء حذر بعد تفريق المصلين، وبدأ السكان بتنظيف ساحات المسجد الاقصى، بعد خروج القوات الإسرائيلية من ساحاته، لافساح المجال أمام إقامة صلاة الجمعة التي من المتوقع ان يشارك فيها عشرات الآلاف من المصلين.