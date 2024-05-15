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نتنياهو: العملية العسكرية في رفح ستستغرق أسابيع

06:05 م الأربعاء 15 مايو 2024

بنيامين نتنياهو

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قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية نقلا عن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إن العملية العسكرية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة ستستغرق أسابيع.

سبق وأن قال نتنياهو، اليوم الأربعاء، إنه سيفعل كل شيء حتى تحقيق النصر الساحق في غزة.

وأشار نتنياهو إلى أن جيش الاحتلال يقاتل حاليا في جباليا وحي الزيتون ورفح، زاعما أنه يقوم بإخلاء المدنيين ويعمل على توفير احتياجاتهم الإنسانية.

وأضاف نتنياهو "حتى الآن نزح حوالي نصف مليون مواطن غزاوي من مناطق القتال"، مدّعيا أن الكارثة الإنسانية التي قالوا إنها ستحدث لم تحدث ولن تحدث.

وأكد نتنياهو أن القضاء على حماس خطوة إجبارية لضمان عدم وجود أي طرف في غزة يهدد إسرائيل بعد الحرب، زاعما أن حماس هددت بعض المدنيين الذين يشاركون في توزيع المساعدات الإنسانية.

وأوضح نتنياهو أن الكلام عن اليوم الذي يلي الحرب مع استمرار حماس على حالها ليس له أي قيمة، مشددا على أن لا بديل عن النصر العسكري ومحاولة تجاوز ذلك ليس له أي قيمة.

ونوّه رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى أنه لن يسمح بإقامة دولة فلسطينية يمكنها شن هجمات على إسرائيل منها في أقرب وقت.

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