الأمم المتحدة: عدد القتلى والجرحى المدنيين في أوكرانيا بلغ 1335 شخصا منذ بدء الحرب

نيويورك- (د ب أ)

ذكرت بعثة مراقبة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في أوكرانيا أن عدد القتلى والجرحى في صفوف المدنيين بأوكرانيا بلغ 1335 شخصا منذ بداية الغزو الروسي للبلاد قبل نحو أسبوعين.

وأضافت البعثة أنه حتى الآن قتل 474 مدنيا وجرح 861 .

وأشارت إلى أن من بين تلك الحصيلة قتل 38 طفلا وجرح 73.

وأعربت البعثة عن اعتقادها أن العدد الحقيقي للضحايا ربما يكون أعلى من ذلك بكثير ، حسبما ذكرت صحيفة كييف إندبندنت على موقعها على تويتر صباح اليوم الأربعاء.