سوريا: مقتل شخصين في قصف إسرائيلي استهدف محيط العاصمة دمشق

دمشق- (بي بي سي):

قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية إن قصفا إسرائيليا استهدف محيط العاصمة دمشق من جنوب البلاد فجر اليوم ما تسبب في مقتل شخصين.

وقالت الوكالة إن الدفاعات الجوية السورية "تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها".

وخلال الأعوام الماضية، نُسبت لإسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا التي طالت مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني، لكن وتيرتها باتت متسارعة في الأسابيع الأخيرة.

ونادراً ما تؤكّد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنها تكرّر أنّها ستواصل تصدّيها لما تصفه بـ"محاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا".