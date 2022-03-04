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روسيا تقرر حظر "فيسبوك" على أراضيها

08:12 م الجمعة 04 مارس 2022
روسيا تقرر حظر "فيسبوك" على أراضيها

فيسبوك

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وكالات:

أعلنت السلطات الروسية، حظر تطبيق "فيسبوك" على أراضيها، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية الشرق.

وكان المندوب الروسي لدى مجلس الأمن، أكد أن جميع المفاعلات النووية في منشأة زابوريجيا آمنة.

وتعرضت منشأة زابوريجيا، لقصف روسي أمس، واشتعلت النيران بالمنشأة، إلا أنه تم الإعلان عن السيطرة على الحريق.

وتعد هذه الحادثة، التي تعد أول هجوم على محطة نووية في التاريخ حسب وصف الرئيس الأوكراني، إلى الأذهان قضية مفاعل تشيرنوبل التي كانت موقعًا لأسوأ كارثة نووية في العالم في عام 1986، والتي استولت عليها روسيا هذا العام.

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