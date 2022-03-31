الدفاع الروسية تعلن مواصلة العمليات في شرق أوكرانيا

موسكو- (د ب أ):

صرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف اليوم الخميس بأن القوات الروسية تواصل عملياتها في شرق أوكرانيا، وأنها سيطرت على منطقة زولوتا نيفا جنوب غرب دونيتسك.

وأعلن كوناشينكوف أن القوات الروسية تقدمت يوم أمس لمسافة ستة كيلومترات، وتمكنت من قتل 60 من قوات العدو.

ولا يمكن، نظرا لطبيعة الأوضاع، التحقق من هذه البيانات بشكل مستقل.

وأضاف المتحدث أن وحدات من منطقة لوهانسك الأوكرانية الانفصالية تقدمت لمسافة خمسة كيلومترات، وتشتبك حاليا مع "القوميين" الأوكرانيين في مدينة كريمينا شمال غرب لوهانسك.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن مقاتلاتها دمرت خلال اليوم السابق 52 منشأة عسكرية أوكرانية ومستودعين للوقود.

وجاء في بيان للوزارة، نقله موقع قناة "آر تي عربية"، :"دمرت مقاتلاتنا الحربية 52 منشأة عسكرية أوكرانية، بما في ذلك نظام دفاع جوي من طراز إس-300، ومستودعين للوقود، و38 معقلا ومنطقة تمركز للمعدات العسكرية الأوكرانية".

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت أمس سحب قواتها من كييف ومدينة تشيرنيهيف المجاورة، من أجل "استكمال التحرير الكامل لدونباس".