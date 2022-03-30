سلطات مكافحة الاحتكار الأوروبية تداهم مكاتب جازبروم الروسية في ألمانيا

برلين - (د ب أ)

قالت مصادر مطلعة إن مسؤولين من المفوضية الأوروبية داهموا مكاتب فروع شركة الغاز الطبيعي الروسية العملاقة جازبروم في ألمانيا، في إطار تحقيق يجريه الاتحاد الأوروبي حول دور الشركة الروسية العملاقة في دفع أسعار الغاز بأوروبا إلى الارتفاع لمستويات قياسية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن المسؤولين زاروا مكاتب شركات منها جازبروم جيرمانيا ووينجز ، واللتين توفران حوالي 20% من إمدادات الغاز الطبيعي في السوق الألمانية.

وأشارت بلومبرج إلى ان هذه المداهمة تأتي في الوقت الذي تكثف فيه أوروبا التحقيق لمعرفة ما إذا كان سلوك جازبروم قد ساهم في الارتفاع القياسي لأسعار الغاز خلال الشتاء الحالي.

تعاني أوروبا من أزمة طاحنة في إمدادات الغاز الطبيعي منذ العام الماضي، في ظل تقليص جازبروم لكميات الغاز التي تضخها إلى أوروبا اثناء فترة إعادة تكوين المخزونات الأوروبية قبل دخول فصل الشتاء، مما أدى إلى انخفاض المخزونات إلى مستويات قياسية وارتفاع الأسعار.