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بوتين يجتمع بمجلس الأمن الروسي

07:01 م الخميس 03 مارس 2022
بوتين يجتمع بمجلس الأمن الروسي

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

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وكالات:

اجتمع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بمجلس الأمن الروسي، لبحث تطورات العملية العسكرية بأوكرانيا.

والمواطنون الروس والأوكرانيون بأنهم "شعب واحد"، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية.

وقال بوتين إن قوات بلاده، اخترقت دفاعات أوكرانيا المحصنة.

أعلن الكرملين عن مكالمة هاتفية جمعت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مساء اليوم الخميس.

ووفقا لوكالة سبوتنيك، أوضح بوتين لولي العهد السعودي النهج الروسي في سياق العملية العسكرية لحماية دونباس.

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