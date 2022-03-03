تعرض سفينة شحن تابعة لدولة أوروبية للقصف وغرقها جنوبي أوكرانيا

كييف - (د ب أ):

أعلنت السلطات الأوكرانية عن غرق سفينة شحن إستونية قبالة ساحل مدينة أوديسا الواقعة بجنوب أوكرانيا، بعدما تعرضت لقصف .

كانت السفينة التي تحمل اسم هيلت وملوكة لشركة إستونية، ترفع علم بنما.

وقالت إدارة الميناء الأوكراني، اليوم الخميس، إن السفينة تعرضت لقصف تحت خط المياه ثم اختفت عن الرادار.

وقال ناطق باسم وزارة الخارجية الإستونية إنه تم إنقاذ طاقم السفينة المؤلف من ستة أفراد، ونقلهم إلى مكان آمن.

وقال ناطق إن الحادثة وقعت على بعد نحو عشرين ميلا بحريا (37 كيلومترا)، قبالة الساحل الأوكراني في البحر الأسود.

وأضاف أن الملابسات الدقيقة للحادث مازالت غير معروفة.

ولم تقل السلطات الأوكرانية من أطلق النار على السفينة .