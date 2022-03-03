وزير الخارجية الجزائري يبحث مع السفير المصري سبل دفع العلاقات الثنائية

الجزائر - (أ ش أ):

بحث وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، مع السفير المصري لدى الجزائر مختار وريده، سبل دفع العلاقات الثنائية إلى أرقى المستويات.

جاء ذلك خلال استقبال لعمامرة للسفير المصري، اليوم/الخميس/، بمقر وزارة الخارجية الجزائرية بالجزائر العاصمة.

وكتب وزير الخارجية الجزائري - على صفحته الرسمية بتويتر - أن هذه المحادثات جاءت في إطار سنة التنسيق مع الأشقاء العرب حول الأوضاع الدولية والإقليمية، وفي إطار السعي إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.