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وزير الخارجية الجزائري يبحث مع السفير المصري سبل دفع العلاقات الثنائية

06:58 م الخميس 03 مارس 2022
وزير الخارجية الجزائري يبحث مع السفير المصري سبل دفع العلاقات الثنائية

رمطان لعمامرة

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الجزائر - (أ ش أ):

بحث وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، مع السفير المصري لدى الجزائر مختار وريده، سبل دفع العلاقات الثنائية إلى أرقى المستويات.

جاء ذلك خلال استقبال لعمامرة للسفير المصري، اليوم/الخميس/، بمقر وزارة الخارجية الجزائرية بالجزائر العاصمة.

وكتب وزير الخارجية الجزائري - على صفحته الرسمية بتويتر - أن هذه المحادثات جاءت في إطار سنة التنسيق مع الأشقاء العرب حول الأوضاع الدولية والإقليمية، وفي إطار السعي إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

هذا المحتوى من

Asha
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