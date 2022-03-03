بوتين: الروس والأوكرانيون شعب واحد

وكالات:

وصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، المواطنون الروس والأوكرانيون بأنهم "شعب واحد"، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية.

وقال بوتين إن قوات بلاده، اخترقت دفاعات أوكرانيا المحصنة.

أعلن الكرملين عن مكالمة هاتفية جمعت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مساء اليوم الخميس.

ووفقا لوكالة سبوتنيك، أوضح بوتين لولي العهد السعودي النهج الروسي في سياق العملية العسكرية لحماية دونباس.