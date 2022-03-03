لافروف: الحوار الروسي مع "الناتو" والغرب سيبدأ على أي حال

روسيا - (أ ش أ)

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن حوار بلاده مع حلف " الناتو" والغرب سيبدأ على أي حال، مشيرا إلى أن موسكو مستعدة لهذا الحوار.

وقال لافروف، خلال مقابلة مع وسائل إعلام روسية وأجنبية، اليوم الخميس: "ما زلنا منفتحين على المحادثات مع حلف شمال الاطلسي والغرب، وهذه المحادثة ستبدأ على أي حال".

وأكد وزير الخارجية الروسي أن بلاده لن تسمح بأي استفزازات من شأنها الإخلال بتوازنها.

وفي ما يتعلق بإمكانية الحرب العالمية الثالثة:"من الواضح أن الحرب العالمية الثالثة لا يمكن إلا أن تكون نووية، ولكني ألفت انتباهكم إلى حقيقة أن الحرب النووية تدور باستمرار في أذهان السياسيين الغربيين وليس في أذهان الروس".

وأضاف:" لذلك أؤكد لكم أننا لن نسمح لأي نوع من الاستفزاز أن يخلّ بتوازننا".