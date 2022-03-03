الصليب الأحمر: الوضع الإنساني في أوكرانيا "صعب للغاية"

أوكرانيا - (أ ش أ)

قالت منسقة الاتصالات في اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي "ميريلا هديب"، إن الوضع الإنساني في أوكرانيا عقب الهجوم الروسي عليها منذ نحو أسبوع يعد "صعبا للغاية".

وأضافت هديب في تصريحات خاصة لقناة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الخميس أن التقارير تشير إلى أن هناك أشخاصا غادروا أوكرانيا إلا أنه لايزال هناك أيضا ملايين آخرون في البلاد يواجهون ظروف صعبة للغاية، بما في ذلك نقص في الكهرباء والاحتياجات الأساسية مثل المواد الغذائية والمياه وغيرها حيث يعيشون في أماكن إيواء.

وأكدت هديب، أن كثافة المستشفيات أصبحت ممتلئة للغاية، وفي حال استمرار الزيادة في الكثافة فإن الوضع الإنساني في أوكرانيا سيصبح كارثيا، مشيرة إلى أن الصليب الأحمر قام بتوزيع المساعدات الإنسانية في مدينة "ماريوبول" على أكثر من 4 آلاف شخص فروا من منازلهم.