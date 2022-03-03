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إسرائيل: كافة الوسائل مشروعة لمنع إيران من بناء قدرات نووية

11:07 ص الخميس 03 مارس 2022
إسرائيل: كافة الوسائل مشروعة لمنع إيران من بناء قدرات نووية

علم إسرائيل

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تل أبيب - (د ب أ)

قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس إن كافة الوسائل "مشروعة لمنع إيران من بناء قدرات نووية".

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي اليوم الخميس عنه القول: "حتى إذا وُقع اتفاق جديد بين طهران والدول العظمى حول الملف النووي الإيراني فإن إسرائيل ستستمر في منع تحول إيران إلى تهديد وجودي".

ووردت أقوال جانتس مساء أمس خلال مراسم تخريج فوج جديد من ضباط سلاح البحرية.

إسرائيل وزارة الدفاع الإسرائيلية إيران

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