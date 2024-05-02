مصرع شخص ونجله دهسهما قطار في المنيا

المنيا - جمال محمد:

لقي شاب ونجله مصرعهما، اليوم الخميس، بعد أن دهسهما قطار بمزلقان الاخصاص في مدينة المنيا، نتيجة لعبورهما الخاطىء.

تلقى اللواء محمد مصطفى مدير أمن المنيا إخطارًا بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة بمصرع شخصين دهسهما قطار بمدينة المنيا في مزلقان الاخصاص.

انتقلت الاسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين وفاة "سامح ش و"، 43 عامًا، ونجله "كيرلس" 4 سنوات، متأثرين بإصابتهما بعد دهس القطار لهما، نتيجة لعبورهما الخاطىء.

جرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى الفكرية بمركز أبوقرقاص، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.