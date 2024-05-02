فتح مطار بغداد الدولي أمام المواطنين نهاية يونيو

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أعلن وزير النقل العراقي رزاق محيبس السعداوي اليوم "الخميس" عن فتح مطار بغداد الدولي أمام جميع المواطنين مع نهاية شهر يونيو المقبل.

وأوضح وزير النقل - في بيان اليوم الخميس أن الوضع الأمني في بغداد يشهد استقرارا كاملا، وبالتالي فإن كثيرا من الإجراءات الأمنية الروتينية لم تعد مبررة،وأكد أن مطار بغداد يمثل واجهة مهمة للعراق، لذلك تم وضع مشروع تأهيله وتوسعته ضمن أولويات المشاريع التي ننتظر المباشرة فيها، بعد إنجاز مؤسسة التمويل الدولية المحفظة الاستثمارية الخاصة بالمطار، لعرضها أمام الشركات العالمية المختصة".

وأوضح أن المرحلة الأولى من إجراءات السماح لدخول المواطنين إلى مطار بغداد الدولي، اقتصرت على دخول المغادرين بعجلاتهم الخاصة إلى داخل المطار والسفر، أما المرحلة الثانية فستكون للمغادرين ولمن يريد أن يستقبل مسافرا في مطار بغداد الدولي، مؤكدا أن الوزارة تحرص على تجاوز أي عقبات تعرقل تقديم الخدمة للمواطن في المطار أو أي دائرة أو تشكيل تابع للوزارة، وأن قطاع الطيران يحظى باهتمام كبير من قبل الحكومة".