جورجيا تقدم طلبا للانضمام للاتحاد الأوروبي

تبليسي - (د ب أ)

أعلن رئيس حزب الحلم الجورجي الحاكم أن بلاده ستقدم طلبا للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي غدا الخميس.

وقال إيراكلي كوباخيدزي في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: "ندعو هيئات الاتحاد الأوروبي لإجراء تقييم طارئ لطلبنا ومنح جورجيا وضع دولة مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي".

ونقل عنه موقع "سيفيل دوت جي إي" الإلكتروني الإخباري قوله إن الحزب اتخذ قرار "وضع السياق السياسي العام والواقع الجديد في حسبانه".