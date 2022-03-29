متمردون في الكونغو الديمقراطية يسقطون مروحية لمرقبي الأمم المتحدة

كينشاسا - (د ب أ)

أسقط متمردون في الكونغو الديمقراطية مروحية لبعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية شمال شرقي البلاد، وفقا لتقارير من الجيش الكونغولي اليوم الثلاثاء.

وتردد أنه كان على متن المروحية ثمانية أشخاص، من بينهم مراقبون أمميون وأفراد الطاقم. وقال الجنرال سيلفين إيكينجي المتحدث باسم الجيش إنه

ما زال من غير المعروف إن كان هناك ناجون.

وأضاف الجنرال أنه تم إسقاط المروحية، التي كانت واحدة من طائرتي استطلاع تابعتين لبعثة الأمم المتحدة، فوق منطقة تسيطر عليها حركة "إم 23" المتمردة.

وكان مراقبو الأمم المتحدة في إقليم "نورث كيفو" بالكونغو الديمقراطية في محاولة للحصول على لمحة عامة لتحركات اللاجئين فيما تدفقت حشود إلى أوغندا المجاورة إثر هجمات عنيفة لمتمردي "إم 23" في الأيام القليلة الماضية.

وأضاف إكينجي أن الجيش يحاول الوصول إلى موقع التحطم للبحث عن ناجين.