"لمناقشة التطبيع".. بلينكن يبدأ جولة السبت إلى إسرائيل والمغرب والجزائر

وكالات:

يتوجه وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إلى إسرائيل والضفة الغربية والمغرب والجزائر، في الفترة ما بين 26 - 30 مارس الجاري، لمناقشة قضايا إقليمية ودولية.

وقال بيان صدر عن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، ونقلته وكالة سبوتنيك الروسية، اليوم الخميس إن "وزير الخارجية سيزور إسرائيل والضفة الغربية والمغرب والجزائر في الفترة من 26 إلى 30 مارس للتشاور مع الشركاء بشأن مجموعة من الأولويات الإقليمية والعالمية، بما في ذلك الحرب الروسية على أوكرانيا، وأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار".

وأضاف برايس أن "اتفاقيات إبراهام واتفاقيات التطبيع مع إسرائيل والعلاقات الإسرائيلية الفلسطينية والحفاظ على إمكانية حل الدولتين للصراع الاسرائيلي الفلسطيني من بين مواضيع النقاش".

وذكر البيان أن "زيارة بلينكين ستبدأ في إسرائيل لعقد اجتماعات مع كبار المسؤولين بما في ذلك نظيره يائير لابيد، ورئيس الوزراء نفتالي بينيت.. وسيلتقي بلينكين بعد ذلك بوزير الخارجية ناصر بوريطة في المغرب، ويلتقي أخيرًا بالرئيس عبد المجيد تبون في الجزائر".